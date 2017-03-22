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21:42 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Полиция Екатеринбурга поймала устроивших побоище подростков

Двое проходят подозреваемыми по делу.

Полиция Екатеринбурга установила личности подростков, которые принимали участие в драке на перекрестке Малышева — Вайнера.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-группе городского УМВД, в настоящее время допрошены трое несовершеннолетних. Двое из них — 15-летние жители Арамиля — проходят подозреваемыми по ч.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), третий — в статусе свидетеля. Подростки подтвердили, что у них возник конфликт с тремя 16-летними школьниками, переросший в драку.

Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. В настоящее время устанавливается местонахождение еще одного участника конфликта.

Следует отметить, что по месту жительства и учебы подростки характеризуются положительно, на учете в полиции не состоят.

Инцидент произошел 18 марта 2017 года. Трех школьников избили сверстники, одного из них госпитализировали. У пострадавших ничего похищено не было. Конфликт произошел на почве личных неприязненных отношений.

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