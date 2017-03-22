Полиция Екатеринбурга поймала устроивших побоище подростков
Двое проходят подозреваемыми по делу.
Двое проходят подозреваемыми по делу.
Полиция Екатеринбурга установила личности подростков, которые принимали участие в драке на перекрестке Малышева — Вайнера.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. В настоящее время устанавливается местонахождение еще одного участника конфликта.
Следует отметить, что по месту жительства и учебы подростки характеризуются положительно, на учете в полиции не состоят.
Инцидент произошел 18 марта 2017 года. Трех школьников избили сверстники, одного из них госпитализировали. У пострадавших ничего похищено не было. Конфликт произошел на почве личных неприязненных отношений.