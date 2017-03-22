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18:19 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в жилом доме на северо-востоке Москвы

Пожар в жилом доме на северо-востоке столицы ликвидирован. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

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«В 17:20 пожар ликвидирован, спасены 39 человек», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в жилом доме на ул. Изумрудная из-за прорыва газовой трубы произошел пожар. В АО «Мосгаз» Агентству «Москва» сообщили, что после возгорания в здании было отключено газоснабжение. В ЦУКС МЧС агентству также сообщили об эвакуации почти 30 человек, в том числе одного грудного ребенка. Был объявлен повышенный ранг сложности возгорания. Уточнялось, что два вертолета Московского авиационного центра занимаются транспортировкой пострадавших. По данным источника агентства, в результате пожара пострадали 13 человек. В 17:03 возгорание было локализовано.

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