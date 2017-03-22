Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Нижегородской области Максима Чистякова

Согласно информации, 37-летний житель Краснобаковского района ушел из дома 12 марта 2017 года, и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, глаза светлые, волосы короткие светлые. Особые приметы: шрам под левой скулой около пяти сантиметров. Был одет в черную кепку, черный пуховик, темные утепленные штаны, черные ботинки и черную вязаную кофту.