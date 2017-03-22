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18:24 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Нижегородской области Максима Чистякова

Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Нижегородской области Максима Чистякова. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Нижегородской области 22 марта 2017 года.

Источник: 52.мвд.рф

Согласно информации, 37-летний житель Краснобаковского района ушел из дома 12 марта 2017 года, и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, глаза светлые, волосы короткие светлые. Особые приметы: шрам под левой скулой около пяти сантиметров. Был одет в черную кепку, черный пуховик, темные утепленные штаны, черные ботинки и черную вязаную кофту.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сотрудники полиции просят сообщить по телефонам: 8 (83156) 2−12−60, 2−13−60 или по каналу связи 02.

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