Собянин: В ЧП на ул. Изумрудная один человек погиб, пострадавшим оказывается медпомощь

«Разбираемся с происшествием на Изумрудной. К сожалению, один человек погиб, еще нескольким жителям оказывается срочная медицинская помощь», — написал мэр.

Ранее сообщалось, что в жилом доме на ул. Изумрудная из-за прорыва газовой трубы произошел пожар. В АО «Мосгаз» Агентству «Москва» сообщили, что после возгорания в здании было отключено газоснабжение. В ЦУКС МЧС агентству также сообщили об эвакуации почти 30 человек, в том числе одного грудного ребенка. Был объявлен повышенный ранг сложности возгорания. Уточнялось, что два вертолета Московского авиационного центра занимаются транспортировкой пострадавших. По данным источника агентства, в результате пожара пострадали 13 человек. В 17:03 возгорание было локализовано, в 17:20 — ликвидировано.