Автомобиль задавил не менее пяти человек на Вестминстерском мосту

По данным Би-би-си, в результате наезда погибли пять человек. В свою очередь, Daily Mail сообщает, что сбиты более десяти человек.

Кроме того, вооруженному ножом мужчине «средних лет» удалось прорваться к зданию парламента и ударить ножом полицейского, прежде чем его застрелил другой страж порядка. По данным Daily Mail, ранения в результате инцидента у парламента получили не менее трех человек. Был ли нападавший водителем внедорожника, не уточняется.