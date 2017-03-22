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18:27 (мск), источник: РИА Новости

Автомобиль задавил не менее пяти человек на Вестминстерском мосту

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Автомобиль задавил пешеходов на Вестминстерском мосту в Лондоне, где произошел инцидент со стрельбой, передают британские СМИ, данные о количестве погибших и пострадавших разнятся.

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По данным Би-би-си, в результате наезда погибли пять человек. В свою очередь, Daily Mail сообщает, что сбиты более десяти человек.

Кроме того, вооруженному ножом мужчине «средних лет» удалось прорваться к зданию парламента и ударить ножом полицейского, прежде чем его застрелил другой страж порядка. По данным Daily Mail, ранения в результате инцидента у парламента получили не менее трех человек. Был ли нападавший водителем внедорожника, не уточняется.

Телеканал Sky News со ссылкой на очевидцев передает, что автомобиль на полной скорости врезался в ограду вокруг британского парламента.

Ранее сообщалось, что неизвестный в районе парламента ранил ножом полицейского и сам был ликвидирован правоохранителями.

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