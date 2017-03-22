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18:27 (мск), источник: БЕЛТА

МВД: у мозырской анархистки изъяты два пистолета

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. У мозырской анархистки изъяли два пистолета. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Борцы с оргпреступностью во время обыска у 22-летней жительницы Мозыря обнаружили электрошокер, два газовых баллончика, бронежилет, тренировочный резиновый нож и два пистолета. Кроме того, по месту ее жительства находились черно-красные флаг и бандана, три маски с прорезями для глаз, громкоговоритель и 20 брошюр, пропагандирующих анархизм. На вопросы о происхождении этих вещей девушка отвечать отказалась. По информации оперативников, она является активной участницей анархистского движения.

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Сейчас оружие направлено на экспертизу, исследуется содержание печатной продукции, изъятой при обыске.

В поле зрения правоохранителей жительница Мозыря попала при проведении следственно-оперативных мероприятий во время расследования уголовного дела по ч.2 ст. 339 УК (хулиганство). В апреле прошлого года в Жлобине группа неустановленных лиц забросала билборды социальной рекламы лампами накаливания, заполненными краской. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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