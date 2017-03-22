МВД: у мозырской анархистки изъяты два пистолета

Борцы с оргпреступностью во время обыска у 22-летней жительницы Мозыря обнаружили электрошокер, два газовых баллончика, бронежилет, тренировочный резиновый нож и два пистолета. Кроме того, по месту ее жительства находились черно-красные флаг и бандана, три маски с прорезями для глаз, громкоговоритель и 20 брошюр, пропагандирующих анархизм. На вопросы о происхождении этих вещей девушка отвечать отказалась. По информации оперативников, она является активной участницей анархистского движения.