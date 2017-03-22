МВД: у мозырской анархистки изъяты два пистолета
22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. У мозырской анархистки изъяли два пистолета. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.
22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. У мозырской анархистки изъяли два пистолета. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.
Борцы с оргпреступностью во время обыска у 22-летней жительницы Мозыря обнаружили электрошокер, два газовых баллончика, бронежилет, тренировочный резиновый нож и два пистолета. Кроме того, по месту ее жительства находились
Сейчас оружие направлено на экспертизу, исследуется содержание печатной продукции, изъятой при обыске.
В поле зрения правоохранителей жительница Мозыря попала при проведении