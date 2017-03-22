Полицейские разыскивают мать, оставившую детей с пьяной компанией. Как сообщили в транспортной полиции, 21 марта в ходе профилактического рейда стражи порядка обнаружили детей 5 и 2 лет в одном из частных домов деревни Мостовая Пермского района.

Малыши находились у чужих людей, в грязном доме, где отсутствовали теплые вещи и продукты питания. Пьяные хозяева жилища сообщили, что мать детей бросила их три дня назад. Полицейские выяснили, что женщина систематически употребляет спиртные напитки, нигде не работает, проживает с детьми одна.

Инспекторы по делам несовершеннолетних приняли решение о изъятии детей, малыши помещены в больницу. Мать детей сейчас разыскивает полиция, будет решаться вопрос об ограничении либо лишении её родительских прав.