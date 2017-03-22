18 детей и двое взрослых отравились слезоточивым газом в школе села Негурень

Информацию для Публика ТВ подтвердил глава районного инспектората полиции Алексей Вражитору.

По предварительной информации, газовый баллончик в школу принесла восьмиклассница.

Воспользовались им дети из любопытства. Госпитализированы ученики, учитель и один из родителей. Полиция выясняет обстоятельства происшествия, а врачи говорят, что дети идут на поправку.

«Детей госпитализировали в педиатрическое отделение. Им оказали медицинскую помощь. Мы проконсультировались со специалистами Института матери и ребенка. Сейчас состояние детей удовлетворительное», — сказал директор районной больницы Теленешть Алексей Бивол.