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21:33 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Бурзянском районе участились случаи нападения волков

Возросшая популяция волков в Бурзянском районе теперь угрожает и местным жителям. Хищники ходят по деревням стаями и убивают домашних животных.

Как считают местные охотники, в этом году численность особей может достичь тысячи голов. По следам зверя отправился наш корреспондент Эмиль Тимашев.

Популяция волков в районе выросла настолько, что для некоторых охотников этот зверь стал практически домашним животным. В этом вольере вместе с охотничьими собаками живет волчица, которая еще две недели назад спокойно бегала по лесу и не исключено, что охотилась на местных овец.

Поймал зверя самый главный охотник Бурзянского района. Руслан Игтисамов случайно наткнулся на волчицу в лесу. Животное запуталось в цепи и было уже обессилено. Но все равно пыталось отгрызть себе лапу, чтобы выбраться на волю.

Каждый год фермеры Бурзянского района страдают от набегов волков. Хищники безнаказанно заходят в села и убивают домашних животных. В основном овец и баранов.

Сейчас охота на зверя запрещена, поэтому хищники спокойно гуляют возле деревень, присматривая себе добычу. В этом году в районе были несколько случаев нападения волков на домашних животных. Самая крупная их добыча — 13 овец.

Следопыты говорят, охотилась целая стая. По одной из версий волки пришли из леса с той стороны и сразу же направились к сараю с овцами. Но им на пути попался местный защитник. Пес по кличке Белый коготь. Собака не оправдала своего грозного имени и спряталась в конуре.

Когда волки были еще далеко пес пытался предупредить хозяина фермы, но все произошло слишком быстро. Люди узнали о набеге только утром. В природе у волка существует только одна угроза — человек. Но не все хотят охотиться, даже если сезон будет открыт. Местные жители говорят, пуля дороже зверя.

Премии за волка не дают, денег за него не выручишь, поэтому хищник спокойно размножается. По данным местных жителей, численность волков в районе достигла 250 особей. Хотя для такой территории должно быть не больше сотни, говорят в районной администрации.

Если ситуация не изменится, то численность зверя может достичь тысячи голов. При этом не исключено, что их добычей может стать человек. В районе считают, что проблему может решить только разрешенная охота с вознаграждением.

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