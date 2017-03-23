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11:53 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже бизнесменам Ениным предъявили обвинения в крупном мошенничестве

Их заключили под стражу.

В среду, 22 марта, следователи предъявили обвинение 36-летнему и 64-летнему жителям Воронежа. Статья очень серьезная — мошенничество в особо крупном размере (ч.4, ст. 159 УК РФ).

По данным источников, речь идет о местных бизнесменах — Александре и Викторе Ениным, которые владеют частным индустриальным парком «Перспектива».

«По ходатайству следователя в отношении 36-летнего и 64-летнего злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщают в пресс-службе регионального СУ СК.

По данным следствия, история произошла еще в 2012 году. Тогда некий 48-летний директор компании «Орбита» со своими знакомыми 36 и 64 лет провернули хитрую схему. Они предоставили в налоговую ложные данные о покупке строящегося здания и земли в Новоусманском районе. Это позволило им незаконно возместить из бюджета больше 29 млн рублей налогов.

Предполагают, что полученными деньгами они распорядились по своему усмотрению. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельство произошедшего — продолжают расследование дела.

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