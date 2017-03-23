В Нижнем Новгороде осудят адвоката за крупное мошенничество

Адвокат предстанет перед судом за крупное мошенничество в Нижегородской области, сообщает Следственное управление СК по региону.

По версии следствия, 4 октября 2016 года в деревне Никульское Кстовского района обвиняемый получил от гражданина 125 тысяч рублей, якобы предназначенные для передачи взятки судье Канавинского районного суда. Злоумышленник обещал, что эти деньги помогут подсудимому смягчить наказание на слушании. Адвокат сказал, что обвиняемому в незаконном обороте наркотиков грозит 18 лет тюрьмы, и за взятку можно сократить приговор двое. За это он потребовал 3 миллиона рублей. В тот же день злоумышленник был задержан.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что в 2013 году обвиняемый и его соучастник сообщил директору фирмы заведомо ложные сведения о том, что в отношении него будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и сборов». За содействие он попросил 1 млн рублей. Соучастник в покушении на мошенничество получил реальный срок. Причастность адвоката к совершению преступления в 2013 году доказать не удалось. И только в 2017 году следователи добыли доказательства, изобличающие его вину.

Злоумышленник во всем признался, он заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.