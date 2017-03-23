Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Как неправильный прикус портит вашу жизнь
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Удивительная правда о судьбе одной из самых красивых актрис СССР
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Прокуроры нашли массовые нарушения в сфере капремонта
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
СМИ: пышногрудая медсестра-азиатка прославилась в Сети за 1 день
«Отремонтированные» Украиной МиГи не взлетают в ЕС
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
СМИ: Валерия ответила на претензии бывшего мужа
"Уехал и всё": Сябитова о крахе брака дочери
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
8Тайский День слона
1185-летие Наины Ельциной
12Ливни затопили Перу
11:21 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде осудят адвоката за крупное мошенничество

Злоумышленник потребовал деньги от пострадавшего якобы для передачи взятки судье.

Адвокат предстанет перед судом за крупное мошенничество в Нижегородской области, сообщает Следственное управление СК по региону.

По версии следствия, 4 октября 2016 года в деревне Никульское Кстовского района обвиняемый получил от гражданина 125 тысяч рублей, якобы предназначенные для передачи взятки судье Канавинского районного суда. Злоумышленник обещал, что эти деньги помогут подсудимому смягчить наказание на слушании. Адвокат сказал, что обвиняемому в незаконном обороте наркотиков грозит 18 лет тюрьмы, и за взятку можно сократить приговор двое. За это он потребовал 3 миллиона рублей. В тот же день злоумышленник был задержан.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что в 2013 году обвиняемый и его соучастник сообщил директору фирмы заведомо ложные сведения о том, что в отношении него будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и сборов». За содействие он попросил 1 млн рублей. Соучастник в покушении на мошенничество получил реальный срок. Причастность адвоката к совершению преступления в 2013 году доказать не удалось. И только в 2017 году следователи добыли доказательства, изобличающие его вину.

Злоумышленник во всем признался, он заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Зараза из крана. Какие опасные вирусы в нижегородском водопроводе? - эксперты
Украина усилила охрану границы с Россией
CNN узнал о координации помощников Трампа с РФ против Клинтон
Британская полиция уточнила число жертв теракта в Лондоне
По делу о контрабанде оружия из США задержали группу россиян
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Висконсине
Площадь ледяного покрова морей Антарктики рекордно сократилась
Дутерте разрешил российским кораблям заходить в воды Филиппин
Спорт
В Кубке Гагарина стартуют финалы конференций 23 марта матчем в Санкт-Петербурге между местным СКА и ярославским "Локомотивом" откроется стадия финалов конференций в Кубке Гагарина
Авто
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом В цехе окраски Ульяновского автозавода проведена модернизация окрасочных роботов, которые теперь наносят краску электростатическим методом
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2» Певица и актриса присоединится к Ольге Бузовой и Ксении Бородиной
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь