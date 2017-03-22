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20:03 (мск), источник: Noi.md

Мать потерявшейся малышки выступила с объяснениями

Полиция идентифицировала биологическую мать ребенка, обнаруженного прошлым вечером в торговом центре, отмечает NOI.md.

Источник: Noi.md

Ею оказалась 29-летняя жительница Кишинева.

Было установлено, что женщина имеет трех несовершеннолетних детей, а девочка, которой всего два годика, потерялась во время покупок, и мать заметила ее отсутствие только на выходе из магазина.

По ее словам, искать потерявшегося ребенка она начала сразу, но решила не предупреждать полиции, потому что ей было неловко из-за создавшейся ситуации.

В этом контексте полицейские собрали все необходимые доказательства по делу, им предстоит принять решение о привлечении матери к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

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