Мать потерявшейся малышки выступила с объяснениями

Ею оказалась 29-летняя жительница Кишинева.

Было установлено, что женщина имеет трех несовершеннолетних детей, а девочка, которой всего два годика, потерялась во время покупок, и мать заметила ее отсутствие только на выходе из магазина.

По ее словам, искать потерявшегося ребенка она начала сразу, но решила не предупреждать полиции, потому что ей было неловко из-за создавшейся ситуации.

В этом контексте полицейские собрали все необходимые доказательства по делу, им предстоит принять решение о привлечении матери к ответственности в соответствии с действующим законодательством.