Мать потерявшейся малышки выступила с объяснениями
Полиция идентифицировала биологическую мать ребенка, обнаруженного прошлым вечером в торговом центре, отмечает NOI.md.
Полиция идентифицировала биологическую мать ребенка, обнаруженного прошлым вечером в торговом центре, отмечает NOI.md.
Ею оказалась 29-летняя жительница Кишинева.
Было установлено, что женщина имеет трех несовершеннолетних детей, а девочка, которой всего два годика, потерялась во время покупок, и мать заметила ее отсутствие только на выходе из магазина.
По ее словам, искать потерявшегося ребенка она начала сразу, но решила не предупреждать полиции, потому что ей было неловко
В этом контексте полицейские собрали все необходимые доказательства по делу, им предстоит принять решение о привлечении матери к ответственности в соответствии с действующим законодательством.