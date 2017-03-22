Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Мужество подростка с опухолью мозга потрясло сети
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
СМИ: пышногрудая медсестра-азиатка прославилась в Сети за 1 день
«Отремонтированные» Украиной МиГи не взлетают в ЕС
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Я человек с ДЦП: реальная история 34-летней Елены
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
16Неслабый пол
12Ливни затопили Перу
1195-летие Ирины Антоновой
8Пустыня в цвету
20:12 (мск), источник: Интерфакс

Число жертв теракта в Лондоне увеличилось до двух

В больнице в тяжелом состоянии находятся несколько пострадавших.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Подтверждена гибель второго человека в результате нападения, совершенного в среду в Лондоне возле британского парламента, передает телеканал Sky News.

Ранее сообщалось о гибели одной женщины. Кроме того, источник телеканала в полиции заявил о погибшем страже порядка. По данным местных СМИ, в результате атаки пострадали не менее 10 человек.

В больнице, куда поступают раненые, британским журналистам сообщили, что многие пострадавшие в результате нападения находятся в тяжелом состоянии.

Теракт в Лондоне

По предварительным данным, в среду вечером находившийся за рулем автомобиля преступник сбил нескольких человек на Вестминстерском мосту в центре Лондона, после чего врезался в заграждения возле находящегося поблизости здания Парламента.

Затем террорист покинул автомобиль и напал с ножом на полицейского и нанес ему несколько ранений. После этого представители органов правопорядка несколько раз выстрелили в мужчину. По предварительной информации, нападавший убит.

Стрельба у здания британского парламента

В настоящее время территория оцеплена, на месте происшествия находятся машины «скорой», полиция и пожарные. По сообщению «Би-би-си», в связи с обнаружением подозрительного пакета в машине преступника там также находятся саперы.

Из-за этого эвакуация депутатов из здания парламента приостановлена. Ранее с его территории вывезли главу британского правительства Терезу Мэй.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия погасит последний внешний долг СССР
Серия атак в центре Лондона: что известно на данный момент
Первый канал: Самойлова поедет на «Евровидение» в 2018 году
На Никиту Белых завели еще одно дело
В Швейцарии поезд сошел с рельсов
Путин подарил Лаврову на день рождения томик стихов Тютчева
Медведев предложил сажать чиновников разного уровня в open space
Маленькая девочка стащила пилеолус Папы Римского
Спорт
Германия - Англия: последний матч Подольски Сегодня в Дортмунде состоится товарищеский матч между сборными Германии и Англии по футболу
Авто
Универсал Lada Vesta сфотографировали почти без камуфляжа Тестовые экземпляры пятидверной Lada Vesta ездят по улицам Тольятти без маскирующих накладок и с минимумом камуфляжной плёнки
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2» Певица и актриса присоединится к Ольге Бузовой и Ксении Бородиной
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь