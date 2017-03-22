Число жертв теракта в Лондоне увеличилось до двух
В больнице в тяжелом состоянии находятся несколько пострадавших.
В больнице в тяжелом состоянии находятся несколько пострадавших.
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Подтверждена гибель второго человека в результате нападения, совершенного в среду в Лондоне возле британского парламента, передает телеканал Sky News.
Ранее сообщалось о гибели одной женщины. Кроме того, источник телеканала в полиции заявил о погибшем страже порядка. По данным местных СМИ, в результате атаки пострадали не менее 10 человек.
В больнице, куда поступают раненые, британским журналистам сообщили, что многие пострадавшие в результате нападения находятся в тяжелом состоянии.
Теракт в Лондоне
По предварительным данным, в среду вечером находившийся за рулем автомобиля преступник сбил нескольких человек на Вестминстерском мосту в центре Лондона, после чего врезался в заграждения возле находящегося поблизости здания Парламента.
Затем террорист покинул автомобиль и напал с ножом на полицейского и нанес ему несколько ранений. После этого представители органов правопорядка несколько раз выстрелили в мужчину. По предварительной информации, нападавший убит.
В настоящее время территория оцеплена, на месте происшествия находятся машины «скорой», полиция и пожарные. По сообщению «Би-би-си», в связи с обнаружением подозрительного пакета в машине преступника там также находятся саперы.