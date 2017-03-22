Следователи Екатеринбурга проверяют обстоятельства исчезновения девочки-подростка

19 марта школьница ушла из дома и не вернулась. На следующий день пропавшую нашли в подъезде дома по улице Совхозная в Екатеринбурге и вернули домой. Девушка пояснила, что ушла из дома по личным мотивам, никто в отношении нее никаких противоправных действий не совершал.

Тем не менее, следователи будут тщательно выяснять все обстоятельства безвестного исчезновения несовершеннолетней, ее ухода из дома, условия, в которых воспитывается несовершеннолетняя, проверят действия родителей и учителей.

В настоящее время опрашиваются родственники и знакомые девочки.

При необходимости будут предприняты меры по оказанию психологической помощи для несовершеннолетней.