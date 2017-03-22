Пожар на Изумрудной улице: что известно

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Были спасены 47 человек, включая грудного ребенка и инвалида. Пострадали 19 человек из них 9 госпитализировали. Два человека погибли. По словам очевидцев, на втором этаже произошел хлопок. В результате оказались повреждены межквартирные перегородки. Пламя распространилось на второй и третий этажи здания. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Жильцов верхних этажей спасатели эвакуировали с помощью подъемных приставных лестниц. Местные жители помогали спасателям и своими силами пытались эвакуировать жильцов горящего дома.

«В окне второго этажа мы увидели ребенка и начали кричать ему, — говорит местный житель Владимир, который сам живет в злополучном доме, но вышел в магазин за несколько минут до ЧП. — Однако мальчик ничего не слышал». Тогда Владимир при помощи местного охранника вскарабкался на козырек подъезда, влез в квартиру и вытащил ребенка.

В связи с хлопком среди причин пожара называлась версия взрыва бытового газа

В Мосгазе отключили газоснабжение в доме. Специалисты Мосгаза проверили состояние газового оборудования и не выявили повреждений, рассказала заместитель генерального директора АО «Мосгаз» Дарья Распопова. По ее словам, газовое оборудование дома не пострадало. Более того, эпицентр пожара находился не на кухне, а в жилой комнате. Это позволило утверждать, что по предварительным данным, бытовой газ не был причиной пожара.

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