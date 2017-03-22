Пожар на Изумрудной улице: что известно
Крупный пожар произошел днем 22 марта в доме 40 на Изумрудной улице.
Крупный пожар произошел днем 22 марта в доме 40 на Изумрудной улице.
Были спасены 47 человек, включая грудного ребенка и инвалида. Пострадали 19 человек из них 9 госпитализировали. Два человека погибли.
По словам очевидцев, на втором этаже произошел хлопок. В результате оказались повреждены межквартирные перегородки. Пламя распространилось на второй и третий этажи здания. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.
Жильцов верхних этажей спасатели эвакуировали с помощью подъемных приставных лестниц. Местные жители помогали спасателям и своими силами пытались эвакуировать жильцов горящего дома.
«В окне второго этажа мы увидели ребенка и начали кричать ему, — говорит местный житель Владимир, который сам живет в злополучном доме, но вышел в магазин за несколько минут до ЧП. — Однако мальчик ничего не слышал». Тогда Владимир при помощи местного охранника вскарабкался на козырек подъезда, влез в квартиру и вытащил ребенка.
В Мосгазе отключили газоснабжение в доме. Специалисты Мосгаза проверили состояние газового оборудования и не выявили повреждений, рассказала заместитель генерального директора АО «Мосгаз» Дарья Распопова.
По ее словам, газовое оборудование дома не пострадало. Более того, эпицентр пожара находился не на кухне, а в жилой комнате. Это позволило утверждать, что по предварительным данным, бытовой газ не был причиной пожара.
Спасатели развернули пункт временного размещения на 500 человек.
На место ЧП прибыли два вертолета Московского авиационного центра. Пожару присвоили второй — повышенный уровень сложности. Как сообщили в ЦОДД, движение по Изумрудной улице перекрыто.
Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по результатам доследственной проверки после пожара на Изумрудное улице.