Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Мужество подростка с опухолью мозга потрясло сети
В России поменяют расчет квартплаты
Удивительная правда о судьбе одной из самых красивых актрис СССР
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Любимая дочь Трампа стала самой влиятельной женщиной в СШАИстория дочери - главной звезды Дональда Трампа, которая получила кабинет в Белом доме
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Преемник Моторолы назвал города, которые захватит армия ДНР – СМИ
СМИ: США хотели скрыть ввод своей армии на Украину
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Я человек с ДЦП: реальная история 34-летней Елены
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
8Тайский День слона
16Неслабый пол
10Фестиваль весны в Индии
1185-летие Наины Ельциной
21:28 (мск), источник: "Российская газета"

В Перми четверых детей завалило снегом

В пермском детсаду произошел несчастный случай. Четверо детей вечером играли на территории учреждения и угодили под резкий сход снега с крыши.

Один смог выбраться сам, остальных достали взрослые.

Двоих детей пришлось доставить в больницу, у одного повреждена нога, второму поставили диагноз — черепно-мозговая травма.

Причины происшествия выясняются.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему не для всех детей в России доступны дошкольные учреждения
Серия атак в центре Лондона: что известно на данный момент
Первый канал: Самойлова поедет на «Евровидение» в 2018 году
Конгресс США подтвердил слежку за Трампом в его небоскребе
В Швейцарии поезд сошел с рельсов
Путин представил кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ
Медведев предложил сажать чиновников разного уровня в open space
Маленькая девочка стащила пилеолус Папы Римского
Спорт
Спортсменам и тренерам сборных РФ предлагают снижать зарплаты Такое предложение Госдума РФ рассмотрит на пленарном заседании. Возможные изменения будут внесены в закон о физической культуре и спорте
Авто
Универсал Lada Vesta сфотографировали почти без камуфляжа Тестовые экземпляры пятидверной Lada Vesta ездят по улицам Тольятти без маскирующих накладок и с минимумом камуфляжной плёнки
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2» Певица и актриса присоединится к Ольге Бузовой и Ксении Бородиной
Недвижимость
Дачи в Подмосковье подешевели к началу сезона
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь