В Перми четверых детей завалило снегом
В пермском детсаду произошел несчастный случай. Четверо детей вечером играли на территории учреждения и угодили под резкий сход снега с крыши.
В пермском детсаду произошел несчастный случай. Четверо детей вечером играли на территории учреждения и угодили под резкий сход снега с крыши.
Один смог выбраться сам, остальных достали взрослые.
Двоих детей пришлось доставить в больницу, у одного повреждена нога, второму поставили диагноз —
Причины происшествия выясняются.