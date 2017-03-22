Полицейский погиб в результате теракта в центре Лондона

Ранее стало известно, что в результате атаки погибло по меньшей мере два человека.

Серия атак в центре Лондона: что известно на данный момент

По предварительной информации британских СМИ, злоумышленник, находясь за рулем автомобиля сбил нескольких человек на Вестминстерском мосту и врезался в заграждения Вестминстерского дворца, где заседает парламент.

Затем он покинул машину и атаковал полицейского, нанеся ему несколько ударов ножом. После этого сотрудники полиции применили оружие и застрелили нападавшего.

Полиция Лондона квалифицировала произошедшее как теракт, но пока не приводит подробностей атаки.