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21:27 (мск), источник: Интерфакс

Полицейский погиб в результате теракта в центре Лондона

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Один из погибших в результате теракта, произошедшего в центре Лондона близ здания британского парламента, — полицейский, сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

Источник: AFP 2017

Ранее стало известно, что в результате атаки погибло по меньшей мере два человека.

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По предварительной информации британских СМИ, злоумышленник, находясь за рулем автомобиля сбил нескольких человек на Вестминстерском мосту и врезался в заграждения Вестминстерского дворца, где заседает парламент.

Затем он покинул машину и атаковал полицейского, нанеся ему несколько ударов ножом. После этого сотрудники полиции применили оружие и застрелили нападавшего.

Полиция Лондона квалифицировала произошедшее как теракт, но пока не приводит подробностей атаки.

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