Маршрутка с 15 пассажирами угодила в аварию на метромосту в Омске

Микроавтобус марки «Пежо» под управлением 35-летнего водителя двигался по маршруту № 275 («МСЧ-9 — Дергачева») с 15 пассажирами в сторону Левого берега.

В районе ТК «Миллениум» он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Тойота». Как уточнили «СуперОмску» в ГИБДД по Омской области, Иномарка следом столкнулась с «Пежо», а «Пежо» — с ГАЗ-3102. Все автомобили двигались в попутном направлении.

После аварии за медицинской помощью обратились два пассажира микроавтобуса (женщины 24 и 45 лет), а также водители автомобилей «Тойота» и «Пежо» (34 и 31 год). В момент аварии в салоне маршрутки находилось 15 пассажиров.

По факту аварии проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.