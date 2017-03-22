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21:18 (мск), источник: Tengrinews

Казахстанцев среди пострадавших при теракте в Лондоне нет — МИД РК

Казахстанские дипломаты в Лондоне находятся в тесном контакте с полицией города.

Источник: Tengrinews

По данным МИД РК, на этот час, сведений о казахстанцах среди пострадавших при теракте в Лондоне нет, передает Tengrinews.kz.

Напомним, два инцидента произошли днем 22 марта в Лондоне на Вестминстерском мосту и на территории, примыкающей к зданию парламента. Ранены несколько человек, в том числе трое сотрудников полиции. Скотланд-Ярд рассматривает случившееся как теракт. В пресс-службе МИД РК сообщили, что казахстанские дипломаты в Лондоне находятся в тесном контакте с полицией города.

Также в Комитете индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан отметили, что информация о пострадавших казахстанских гражданах не поступала. Комитет рекомендует казахстанским туристам, находящимся в Лондоне, быть бдительными, соблюдать спокойствие, избегать массовых скоплений людей, следовать указаниям местных властей.

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