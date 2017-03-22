В центре Москвы мужчина напал с ножом на полицейского

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Мужчина нанес ножевое ранение сотруднику полиции при проверке документов в центре Москвы.

Дело сбившего насмерть трех человек в Москве водителя направлено в суд

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«По предварительной информации, около 19:00 мск в районе дома номер 39 по Ленинскому проспекту были остановлены четверо граждан для проверки документов. Один из них повел себя неадекватно, причинил порез сотруднику полиции, после чего нанес ранение самому себе», — сообщили в ГУ МВД.

Злоумышленник был доставлен в медучреждение для оказания помощи, полицейскому помощь была оказана на месте происшествия.

Остальные трое участников инцидента доставлены в отдел полиции для разбирательства. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.