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22:19 (мск), источник: ТАСС

В центре Москвы мужчина напал с ножом на полицейского

Страж порядка получил легкое ранение, помощь ему была оказана на месте.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Мужчина нанес ножевое ранение сотруднику полиции при проверке документов в центре Москвы.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«По предварительной информации, около 19:00 мск в районе дома номер 39 по Ленинскому проспекту были остановлены четверо граждан для проверки документов. Один из них повел себя неадекватно, причинил порез сотруднику полиции, после чего нанес ранение самому себе», — сообщили в ГУ МВД.

Злоумышленник был доставлен в медучреждение для оказания помощи, полицейскому помощь была оказана на месте происшествия.

Остальные трое участников инцидента доставлены в отдел полиции для разбирательства. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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