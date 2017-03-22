Омичка, сбитая с дочерью на Космическом проспекте, скончалась в больнице

Женщину вместе с 16-летней дочерью 3 марта сбил 30-летний водитель на ВАЗ-21074, когда те перебегали дорогу в неположенном месте. С места ДТП он скрылся, но вскоре был пойман.

Следователи завели дело в отношении парня дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть человека). Обвиняемому грозит до 5 лет тюрьмы. При этом выяснилось, что ранее, в 2015—2016 годах, мужчину 9 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, он превышал скорость, пересекал стоп-линии.

Отметим, что в рубрике «Суд общественности» читатели большинством голосов пришли к мнению, что в инциденте виноваты обе стороны.