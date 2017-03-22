В мусорном баке в центре Киева обнаружили самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

В полицию о находке сообщила женщина, которая работает дворником.

По указанному адресу прибыли следственно-оперативная группа Печерского управления полиции и специалисты взрывотехнической службы. Полиция задокументировала событие, изъяла самодельное устройство и направила на соответствующие исследования.

Собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и владельца опасного устройства.

Как сообщалось, в Харьковской обл. в результате взрыва гранаты погиб мужчина, еще два его товарища госпитализированы с травмами.