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22:44 (мск), источник: 112.ua

В мусорном баке в центре Киева обнаружили самодельное взрывное устройство

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и владельца опасного устройства.

Источник: 112.ua

В мусорном баке в центре Киева обнаружили самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

В полицию о находке сообщила женщина, которая работает дворником.

По указанному адресу прибыли следственно-оперативная группа Печерского управления полиции и специалисты взрывотехнической службы. Полиция задокументировала событие, изъяла самодельное устройство и направила на соответствующие исследования.

Собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и владельца опасного устройства.

Как сообщалось, в Харьковской обл. в результате взрыва гранаты погиб мужчина, еще два его товарища госпитализированы с травмами.

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