В мусорном баке в центре Киева обнаружили самодельное взрывное устройство
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и владельца опасного устройства.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и владельца опасного устройства.
В мусорном баке в центре Киева обнаружили самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает
В полицию о находке сообщила женщина, которая работает дворником.
По указанному адресу прибыли
Собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и владельца опасного устройства.
Как сообщалось, в Харьковской обл. в результате взрыва гранаты погиб мужчина, еще два его товарища госпитализированы с травмами.