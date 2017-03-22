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23:26 (мск), источник: Интерфакс

Назван подозреваемый в организации нападения в Лондоне

Спецслужбы уже фиксировали связь подозреваемого с террористами.

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фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Британские службы безопасности определили Абу Иззадина, ранее известного как Тревор Брукс, в качестве подозреваемого в организации нападения в среду в Лондоне, сообщило британское издание The Independent.

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Иззадин ранее уже был известен властям за свои связи с террористами. Кроме этого, подозреваемый уже отбывал срок в тюрьме по обвинениям в сборе средств для террористов, в разжигании ненависти и в оправдании террора. Однако в то же время The Independent сообщает, что журналист американского телеканала ABC связывался с юридическим представителем Иззадина. При этом представитель подтвердил, что Иззадин «до сих пор в тюрьме и не мог быть нападавшим» в Лондоне.

Полиция Лондона пока не сообщала о личности нападавшего

Подозреваемый напал на прохожих и полицейского на Вестминстерском мосту в Лондоне и был застрелен на месте. Кроме него погибли два человека. Полиция приняла решение считать случившееся терактом, пока не будет установлено обратное.

Комментарии
2
Супер Справедливость
Да ладно тебе, Сергей... Как можно делать такое категоричное заявление....
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Сергей Зауглов
Мерзавец, который через цепочку посредников завербован преступной путинской властью!
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