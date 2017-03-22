Назван подозреваемый в организации нападения в Лондоне
Спецслужбы уже фиксировали связь подозреваемого с террористами.
Спецслужбы уже фиксировали связь подозреваемого с террористами.
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Британские службы безопасности определили Абу Иззадина, ранее известного как Тревор Брукс, в качестве подозреваемого в организации нападения в среду в Лондоне, сообщило британское издание The Independent.
Иззадин ранее уже был известен властям за свои связи с террористами. Кроме этого, подозреваемый уже отбывал срок в тюрьме по обвинениям в сборе средств для террористов, в разжигании ненависти и в оправдании террора. Однако в то же время The Independent сообщает, что журналист американского телеканала ABC связывался с юридическим представителем Иззадина. При этом представитель подтвердил, что Иззадин «до сих пор в тюрьме и не мог быть нападавшим» в Лондоне.
Подозреваемый напал на прохожих и полицейского на Вестминстерском мосту в Лондоне и был застрелен на месте. Кроме него погибли два человека. Полиция приняла решение считать случившееся терактом, пока не будет установлено обратное.