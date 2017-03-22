Назван подозреваемый в организации нападения в Лондоне

Иззадин ранее уже был известен властям за свои связи с террористами. Кроме этого, подозреваемый уже отбывал срок в тюрьме по обвинениям в сборе средств для террористов, в разжигании ненависти и в оправдании террора. Однако в то же время The Independent сообщает, что журналист американского телеканала ABC связывался с юридическим представителем Иззадина. При этом представитель подтвердил, что Иззадин «до сих пор в тюрьме и не мог быть нападавшим» в Лондоне.