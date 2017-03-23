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00:12 (мск), источник: Nur.kz

Страшное ДТП в Караганде, есть погибшие

Салон маршрутного такси на момент столкновения не был полон, в нем находилось мало людей.

Источник: Nur.kz

Авария, произошедшая днем 21 марта на автодороге по улице Космонавтов, унесла жизнь водителя микроавтобуса марки «Mercedes», передает ekaraganda.kz.

Лобовое столкновение стоило жизни водителю микроавтобуса.

Как сообщил представители сектора пассажирского транспорта городского акимата, в указанный промежуток времени на автодороге столкнулись лоб в лоб маршрутное такси и микроавтобус марки «Mercedes».

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По предварительной информации, водитель маршрутного такси выехал на полосу встречного движения, именно в этот злополучный момент и произошло лобовое столкновение, стоившее жизни водителю микроавтобуса.

«Водитель маршрутного автобуса отделался легкими повреждениями. Из пассажиров также никто не получил травм, за исключением ушибов, все остались целы и невредимы», — сообщают в акимате.

Салон маршрутного такси на момент столкновения не был полон, в нем находилось мало людей.

Отметим, что описанное ДТП стало причиной временного перекрытия автодороги. Два попавших в аварию транспортных средства встали прямо поперек проезжей части. В связи с чем, другие водители были вынуждены скорректировать свой маршрут, объезжая место аварии по соседним улицам.

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