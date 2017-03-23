Страшное ДТП в Караганде, есть погибшие

Как сообщил представители сектора пассажирского транспорта городского акимата, в указанный промежуток времени на автодороге столкнулись лоб в лоб маршрутное такси и микроавтобус марки «Mercedes».

Авария, произошедшая днем 21 марта на автодороге по улице Космонавтов, унесла жизнь водителя микроавтобуса марки «Mercedes», передает ekaraganda.kz.

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По предварительной информации, водитель маршрутного такси выехал на полосу встречного движения, именно в этот злополучный момент и произошло лобовое столкновение, стоившее жизни водителю микроавтобуса.

«Водитель маршрутного автобуса отделался легкими повреждениями. Из пассажиров также никто не получил травм, за исключением ушибов, все остались целы и невредимы», — сообщают в акимате.

Салон маршрутного такси на момент столкновения не был полон, в нем находилось мало людей.

Отметим, что описанное ДТП стало причиной временного перекрытия автодороги. Два попавших в аварию транспортных средства встали прямо поперек проезжей части. В связи с чем, другие водители были вынуждены скорректировать свой маршрут, объезжая место аварии по соседним улицам.