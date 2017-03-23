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00:09 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Во Львове ограбили ювелирный магазин и ранили охранника

Двое злоумышленников ранили охранника, забрали драгоценности и скрылись.

Источник: Telegraf.com.ua

Во Львове произошло разбойное нападение на ювелирный магазин со стрельбой. Об этом сообщает полиция области. В полицию поступило сообщение от дежурного врача о том, что к ним с ранением ноги доставлен 41-летний львовянин, охранник ювелирного магазина.

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«Как установили сотрудники полиции, сегодня около 13:00 в ювелирный магазин на улице Городецкой вошли двое неизвестных с прикрытыми лицами, ранили в ногу охранника выстрелами из неустановленного оружия, разбили витрину, забрали оттуда драгоценности, после чего скрылись. Сумма убытков устанавливается», — сказано в сообщении.

Правоохранители устанавливают личности злоумышленников и их местонахождение. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Уточняется, что охраннику магазина врачи оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

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