Источник: в сирийской Мадждаль боевики «Джехбат ан-Нусры"* убили 25 человек

«(Боевики “Джебхат ан-Нусры” — ред.) устроили побоище в деревне Мадждаль к северу от Хамы. Убиты 25 мирных жителей, среди них — женщины и дети», — сказал собеседник агентства.

СМИ сообщили о сотнях жертв удара коалиции по зданию бывшей школы в Ракке

По словам источника, в настоящее время в районе селений, атакованных боевиками, идут бои между сирийской армией и террористами.

Ранее командование ВС САР было вынуждено перебросить дополнительные подразделения в северные районы провинции Хама, где члены вооруженной коалиции «Тахрир аш-Шам» (костяк составляют террористы из «Джебхат ан-Нусры») накануне начали масштабное наступление. Как отмечало информагентство САНА, военным удалось отбить нападения противника на линии фронта между городами Суран и Хаттаб.

*Террористическая организация «Джехбат ан-Нусра» запрещена в России