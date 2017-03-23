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01:03 (мск), источник: РИА Новости

Источник: в сирийской Мадждаль боевики «Джехбат ан-Нусры"* убили 25 человек

ДАМАСК, 23 мар — РИА Новости. Боевики «Джебхат ан-Нусры"* и союзных ей группировок атаковали несколько селений в северных окрестностях сирийского города Хама, в деревне Мадждаль их жертвами стали 25 человек, сообщил РИА Новости источник в службах безопасности страны.

Источник: AP 2017

«(Боевики “Джебхат ан-Нусры” — ред.) устроили побоище в деревне Мадждаль к северу от Хамы. Убиты 25 мирных жителей, среди них — женщины и дети», — сказал собеседник агентства.

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По словам источника, в настоящее время в районе селений, атакованных боевиками, идут бои между сирийской армией и террористами.

Ранее командование ВС САР было вынуждено перебросить дополнительные подразделения в северные районы провинции Хама, где члены вооруженной коалиции «Тахрир аш-Шам» (костяк составляют террористы из «Джебхат ан-Нусры») накануне начали масштабное наступление. Как отмечало информагентство САНА, военным удалось отбить нападения противника на линии фронта между городами Суран и Хаттаб.

*Террористическая организация «Джехбат ан-Нусра» запрещена в России

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