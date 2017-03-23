В Славянске полицейские отобрали у несовершеннолетней игрушечного мишку, в котором был наркотик
Игрушка служила контейнером для передачи в город метадона.
Игрушка служила контейнером для передачи в город метадона.
Сотрудники Славянского отдела полиции обнаружили пакет с семью граммами метадона внутри игрушечного мишки, который отобрали у 17-летней девушки. Стоимость изъятого наркотика оценивается около 1 тыс. долл.
Об этом сообщила
На автовокзале оперативники обратили внимание на одну из прохожих — местную жительницу 2000 года рождения, которая ранее уже привлекалась к ответственности за хранение наркотиков. Увидев их, девушка стала заметно нервничать, пытаясь спрятать за спиной пакет с детским мишкой. Прощупав мягкую игрушку, полицейские обнаружили внутри неё небольшой плотный предмет.
Информацию о том, что одним из возможных каналов поступления в город наркотических средств могут быть автобусы межрегионального сообщения, сотрудники Славянского отдела полиции получили в ходе проведения оперативной работы.
Правонарушительница пояснила, что получила для реализации метадон. Наркотик ей передавали знакомые из других областей, пользуясь различными автобусами — как правило, его прятали в
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Проводится досудебное расследование.
Напомним, в Кривом Роге задержали многодетную мать, которая организовала сбыт метадона по всей Украине.