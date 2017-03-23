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02:03 (мск), источник: РИА Новости

Теракт в Лондоне унес жизни пяти человек

ЛОНДОН, 23 мар — РИА Новости, Мария Табак. Число погибших в результате теракта в Лондоне увеличилось до пяти, ранены 40 человек, сообщил журналистам глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули.

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Ранее сообщалось, что в результате теракта погибли четыре человека и как минимум 20 пострадали.

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«Число раненых составляет сорок человек, среди них некоторые получили тяжелые ранения, пять человек погибли, в том числе полицейский из подразделения по охране диппредставительств Кит Палмер», — сказал Роули.

Теракт произошел в 14.40 по местному времени (17.40 мск) в одном из самых популярных у туристов мест города: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Самого предполагаемого террориста застрелил другой сотрудник полиции.

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