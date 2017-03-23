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03:08 (мск), источник: ДЕЙТА

Водитель автобуса подставил пассажиров под удар самосвала в Приморье

Полиция Приморья устанавливает обстоятельства ДТП с участием автобуса в поселке Смоляниново, сообщает ИА Дейта.

В ММО МВД «Большекаменский» сообщили о дорожно-транспортном происшествии на 47 км трассы Артем-Находка-Порт Восточный (п. Смоляниново). На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Установлено, что водитель автобуса Daewoo, разворачиваясь, не убедился в безопасности маневра. В результате транспорт столкнулся с самосвалом Faw, груженным щебнем. Пассажиров с салоне автобуса не было. Пострадавших в результате автоаварии нет, однако грузовик и автобус сильно смяты.

Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови участников ДТП. Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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