Водитель автобуса подставил пассажиров под удар самосвала в Приморье
Полиция Приморья устанавливает обстоятельства ДТП с участием автобуса в поселке Смоляниново, сообщает ИА Дейта.
Полиция Приморья устанавливает обстоятельства ДТП с участием автобуса в поселке Смоляниново, сообщает ИА Дейта.
В ММО МВД «Большекаменский» сообщили о
Установлено, что водитель автобуса Daewoo, разворачиваясь, не убедился в безопасности маневра. В результате транспорт столкнулся с самосвалом Faw, груженным щебнем. Пассажиров с салоне автобуса не было. Пострадавших в результате автоаварии нет, однако грузовик и автобус сильно смяты.
Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови участников ДТП. Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.