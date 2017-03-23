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03:20 (мск), источник: ДЕЙТА

Пиромана задержала полиция Владивостока

Сотрудники полиции задержали жителя Владивостока, подозреваемого в поджоге автомобиля, сообщает ИА «Дейта».

«В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Владивостоку поступило сообщение местного жителя о поджоге его автомобиля Toyota Prius. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

Как установили полицейские, на улице Адмирала Кузнецова, неизвестный поджег автомобиль, положив покрышку с хворостом под бензобак иномарки. Полицейские опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — 27-летнего ранее судимого жителя Владивостока.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям», — говорится в сообщении.

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