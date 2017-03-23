Троих мужчин обвинили в убийстве таксиста в Хабаровском районе
В Хабаровском крае троим мужчинам предъявлено обвинение в убийстве таксиста, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В Хабаровском крае троим мужчинам предъявлено обвинение в убийстве таксиста, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
По версии следствия, в ночь с 8 на 9 марта злоумышленники, будучи пьяными, сильно избили таксиста, который вез их из Хабаровска в Новокуровку. Пострадавший скончался на месте. Обвиняемые закопали его тело на обочине дороги. Потом они сели в машину погибшего и уехали.
Фигуранты 1996, 1991, 1989 годов рождения были задержаны. Сейчас они заключены под стражу. Расследование продолжается.