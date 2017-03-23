Троих мужчин обвинили в убийстве таксиста в Хабаровском районе

По версии следствия, в ночь с 8 на 9 марта злоумышленники, будучи пьяными, сильно избили таксиста, который вез их из Хабаровска в Новокуровку. Пострадавший скончался на месте. Обвиняемые закопали его тело на обочине дороги. Потом они сели в машину погибшего и уехали. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть мужчины наступила в результате перелома костей основания черепа.

Фигуранты 1996, 1991, 1989 годов рождения были задержаны. Сейчас они заключены под стражу. Расследование продолжается.