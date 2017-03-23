Львовский мусор обнаружен в Житомирской области

Правоохранителям поступило сообщение из Пулинского поселкового совета о том, что на местной свалке обнаружены отходы, вероятнее всего, львовского происхождения, сообщает УНИАН.

Полицейские на месте обнаружили мусор, среди которого были товарные чеки из магазинов Львова. Предполагается, что отходы были привезены на грузовике марки ГАЗ или КамАЗ в начале этой недели.

Данный факт внесен в журнал единого учета. Проводится проверка.

Также сообщается, что львовский мусор во вторник, 21 марта, был обнаружен в одном из сел Черняховского района области.

В конце мая прошлого года на Грибовицкой свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.