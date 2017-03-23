Пассажиров такси и прохожих грабили приезжие в Индустриальном районе Хабаровска
Жертвами злоумышленников становились солидно одетые горожане.
Жертвами злоумышленников становились солидно одетые горожане.
В Хабаровске полицейские задержали двоих иностранцев, подозреваемых в серии уличных грабежей, сообщает портал «Губерния». Подельники 26 и 23 лет нападали на хорошо одетых прохожих. Пока один удерживал жертву, второй обыскивал ей карманы и снимал украшения.
Выходцы из Средней Азии охотились на горожан в вечернее и ночное время. Они передвигались на машине приятеля, который занимается частным извозом. Когда пассажир останавливал машину у обочины, подельники отвозили его на безлюдную улицу и грабили.
«Сотрудники полиции выяснили, что в краевом центре злоумышленники проживали на съемных квартирах, в одном жилье они старались подолгу не останавливаться. Для связи они использовали
При досмотре задержанных сотрудники полиции обнаружили похищенные сотовые телефоны и
Пока известно о трех грабежах с общим ущербом в размере 150 тысяч рублей. Если вы тоже пострадали от действий этих людей, свяжитесь с полицией по телефонам (4212) 59−53−35 или 02.