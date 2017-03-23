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04:03 (мск), источник: Губерния онлайн

Пассажиров такси и прохожих грабили приезжие в Индустриальном районе Хабаровска

Жертвами злоумышленников становились солидно одетые горожане.

В Хабаровске полицейские задержали двоих иностранцев, подозреваемых в серии уличных грабежей, сообщает портал «Губерния». Подельники 26 и 23 лет нападали на хорошо одетых прохожих. Пока один удерживал жертву, второй обыскивал ей карманы и снимал украшения.

Выходцы из Средней Азии охотились на горожан в вечернее и ночное время. Они передвигались на машине приятеля, который занимается частным извозом. Когда пассажир останавливал машину у обочины, подельники отвозили его на безлюдную улицу и грабили.

«Сотрудники полиции выяснили, что в краевом центре злоумышленники проживали на съемных квартирах, в одном жилье они старались подолгу не останавливаться. Для связи они использовали сим-карты, зарегистрированные на третьих лиц. Часто меняли номера телефонов для большей конспирации», — рассказал старший специалист пресс-службы УМВД по Хабаровску Кирилл Блинов.

При досмотре задержанных сотрудники полиции обнаружили похищенные сотовые телефоны и сим-карты. В скором времени их вернут хозяевам.

Пока известно о трех грабежах с общим ущербом в размере 150 тысяч рублей. Если вы тоже пострадали от действий этих людей, свяжитесь с полицией по телефонам (4212) 59−53−35 или 02.

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