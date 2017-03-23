Двухлетняя девочка попала в больницу после ДТП в Железнодорожном районе Хабаровска
В машине, где находился ребенок, не было детского кресла.
В машине, где находился ребенок, не было детского кресла.
На улице Выборгской в Железнодорожном районе мелкий дорожный конфликт обернулся серьезным ДТП — после столкновения с внедорожником перевернулся автомобиль, в котором находилась двухлетняя девочка. Детского кресла в машине не было, сообщает портал «Губерния».
«Скайлайн», которым управляла хабаровчанка 1993 года рождения, ударившись о «Мицубиши Паджеро», вылетел за пределы дороги, сшиб деревянный столб, кувыркнулся через крышу и врезался в забор частного дома.
На обочине оказался и внедорожник. Его водитель бросился на помощь оппонентке и вытащил из «Скайлайна» плачущего ребенка. На голове у девочки нашли шишку. В больницу с ребенком поехала бабушка.
Мама девочки получила рваную рану руки и травмировала плечо, но визит в стационар решила отложить. По ее словам, оппонент стал «соавтором» ДТП. И «Скайлайн», и «Паджеро» ехали в одном и том же направлении — от улицы Карла Маркса к вещевому рынку. Автолюбительница попыталась обогнать внедорожник, но его водитель стал набирать скорость.
За отсутствие детского кресла автолюбительницу оштрафовали на месте. У водителя «Паджеро» не было полиса ОСАГО.