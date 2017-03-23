Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Удивительная правда о судьбе одной из самых красивых актрис СССР
Дочь Ренаты Литвиновой растет ее точной копией
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Преемник Моторолы назвал города, которые захватит армия ДНР – СМИ
СМИ: США хотели скрыть ввод своей армии на Украину
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
В моду вошли широкие брюки (фото)
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
9В мире зацвела сакура
8Тайский День слона
12Ливни затопили Перу
04:16 (мск), источник: AmurMedia.ru

Многодетная мать и ее 2-летняя дочь пропали в Хабаровске

Сегодня помимо родных и полицейских к поискам подключатся волонтеры.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 23 марта, AmurMedia.

Многодетную мать и ее двухлетнюю дочь, пропавших в Хабаровске на прошлой неделе, в настоящее время ищут их родственники и сотрудники полиции. Сегодня к поискам женщины и ее малышки обещали подключиться волонтеры, сообщила корр. ИА AmurMedia старшая дочь пропавшей хабаровчанки Елена Захарова.

— Мама с младшей сестренкой в минувшее воскресенье, 18 марта, ушли из дома в гости в районе 38 школы, и до настоящего времени об их местонахождении ничего неизвестно. Сначала сотовый телефон мамы был включен, но она не брала трубку. Сегодня пошел третий день, как он у нее выключен. Сестренка еще совсем маленькая, ей всего 2,5 года. У мамы нас вообще пятеро. Я самая старшая, в этом году мне исполнится 19 лет. Написала заявление в полицию. К нам домой приезжали следователь с криминалистом. Сегодня ко мне должны подъехать волонтеры из хабаровского поисково-спасательного отряда «Амур-Поиск», — рассказала Елена Захарова.

С просьбой о помощи девушка обратилась и к неравнодушным жителям краевой столицы. Все, кто что-либо знает о пропавших родственниках хабаровчанки, могут звонить по телефону 89990862655 (Елена).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мобильная связь появится на всех участках трассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре
Конгресс США подтвердил слежку за Трампом в его небоскребе
Генсек НАТО Столтенберг заявил о важности диалога с Россией
Число погибших в лондонском теракте возросло до пяти
Ткачев: Россия может прекратить сельхозпоставки в Турцию
Большинство россиян высказались против монархии в России
Первый канал: Самойлова представит РФ на следующем «Евровидении»
В Чили вынесли приговор 33 экс-агентам Пиночета
Спорт
Сборная Германии обыграла Англию в товарищеском матче Лукас Подольски попрощался со сборной Германии так, как и должен был: блестящий гол ветерана принес немцам победу над национальной командой Англии
Авто
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом В цехе окраски Ульяновского автозавода проведена модернизация окрасочных роботов, которые теперь наносят краску электростатическим методом
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2» Певица и актриса присоединится к Ольге Бузовой и Ксении Бородиной
Недвижимость
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Жильцы лишились средств на капремонт из-за банкротства банка
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь