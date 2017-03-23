Многодетная мать и ее 2-летняя дочь пропали в Хабаровске
Сегодня помимо родных и полицейских к поискам подключатся волонтеры.
Сегодня помимо родных и полицейских к поискам подключатся волонтеры.
Хабаровск, 23 марта, AmurMedia.
Многодетную мать и ее двухлетнюю дочь, пропавших в Хабаровске на прошлой неделе, в настоящее время ищут их родственники и сотрудники полиции. Сегодня к поискам женщины и ее малышки обещали подключиться волонтеры, сообщила корр. ИА AmurMedia старшая дочь пропавшей хабаровчанки Елена Захарова.
— Мама с младшей сестренкой в минувшее воскресенье, 18 марта, ушли из дома в гости в районе 38 школы, и до настоящего времени об их местонахождении ничего неизвестно. Сначала сотовый телефон мамы был включен, но она не брала трубку. Сегодня пошел третий день, как он у нее выключен. Сестренка еще совсем маленькая, ей всего 2,5 года. У мамы нас вообще пятеро. Я самая старшая, в этом году мне исполнится 19 лет. Написала заявление в полицию. К нам домой приезжали следователь с криминалистом. Сегодня ко мне должны подъехать волонтеры из хабаровского
С просьбой о помощи девушка обратилась и к неравнодушным жителям краевой столицы. Все, кто