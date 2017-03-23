В американском Висконсине четыре человека погибли в результате стрельбы
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Висконсин, среди них офицер полиции, сообщает телеканал Fox 6.
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Висконсин, среди них офицер полиции, сообщает телеканал Fox 6.
Ранее сообщалось, что несколько эпизодов стрельбы произошли на севере Висконсина.
Отмечается, что стрельба происходила сразу в трех местах с небольшими интервалами. Полиция задержала подозреваемого. Ведется расследование.