У иркутянина украли иномарку на свидании с девушкой с сайта знакомств

В Иркутске полицейские по горячим следам раскрыли грабеж, сообщает пресс-служба регионального МВД.

21 марта в дежурную часть областного центра сообщили о краже автомобиля. По словам 32-летнего владельца «Тойоты Ипсум», двое неизвестных избили его и угнали его иномарку. Полицейские выяснили, что молодой мужчина приехал на первое свидание к девушке с сайта знакомств, но вместе с ней в салон его машины сели неизвестные.

Через час после заявления угнанную иномарку с подозреваемыми удалось задержать на улице Розы Люксембург. В салоне автомобиля находились двое молодых людей и девушка. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.