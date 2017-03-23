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04:35 (мск), источник: АиФ Иркутск

У иркутянина украли иномарку на свидании с девушкой с сайта знакомств

Подозреваемые в грабеже задержаны.

В Иркутске полицейские по горячим следам раскрыли грабеж, сообщает пресс-служба регионального МВД.

21 марта в дежурную часть областного центра сообщили о краже автомобиля. По словам 32-летнего владельца «Тойоты Ипсум», двое неизвестных избили его и угнали его иномарку. Полицейские выяснили, что молодой мужчина приехал на первое свидание к девушке с сайта знакомств, но вместе с ней в салон его машины сели неизвестные.

Через час после заявления угнанную иномарку с подозреваемыми удалось задержать на улице Розы Люксембург. В салоне автомобиля находились двое молодых людей и девушка. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

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