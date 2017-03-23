Пенсионерка торговала героином в Братском районе

Пенсионерка торговала наркотиками в Братском районе. Как 23 марта 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне в посёлке Прибрежный сотрудники полиции задержали 59-летнюю женщину, подозреваемую в сбыте героина. При проведении обыска в доме пенсионерки было обнаружено и изъято более 30 бумажных свёртков, предположительно, с наркотическим средством внутри. Содержимое свёртков направлено на криминалистическую экспертизу.

По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 «Незаконный сбыт наркотических средств», следственным отделом Следственного управления МУ МВД «Братское» возбуждено уголовное дело. За совершение противоправного деяния такой категории наступает ответственность в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В суд направлено ходатайство об аресте подозреваемой.