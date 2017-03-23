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04:38 (мск), источник: Baikal-info.ru

Пенсионерка торговала героином в Братском районе

В Братском районе в доме у 59-летней женщины обнаружили более 30 свертков с наркотиком.

Пенсионерка торговала наркотиками в Братском районе. Как 23 марта 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне в посёлке Прибрежный сотрудники полиции задержали 59-летнюю женщину, подозреваемую в сбыте героина. При проведении обыска в доме пенсионерки было обнаружено и изъято более 30 бумажных свёртков, предположительно, с наркотическим средством внутри. Содержимое свёртков направлено на криминалистическую экспертизу.

По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 «Незаконный сбыт наркотических средств», следственным отделом Следственного управления МУ МВД «Братское» возбуждено уголовное дело. За совершение противоправного деяния такой категории наступает ответственность в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В суд направлено ходатайство об аресте подозреваемой.

Полиция Иркутской области напоминает гражданам о том, что на территории региона проводится общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках указанных мероприятий любой гражданин может обратиться по телефону доверия — 8−800−3500−095 либо телефон доверия ГУ МВД России по Иркутской области 8 (3952) 21−68−88 или 02 — и сообщить о реализации запрещённых веществ. Кроме того, граждане могут получить квалифицированную юридическую и психологическую помощь.

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