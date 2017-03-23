Пенсионерка торговала героином в Братском районе
В Братском районе в доме у 59-летней женщины обнаружили более 30 свертков с наркотиком.
В Братском районе в доме у 59-летней женщины обнаружили более 30 свертков с наркотиком.
Пенсионерка торговала наркотиками в Братском районе. Как 23 марта 2017 года сообщила
По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 «Незаконный сбыт наркотических средств», следственным отделом Следственного управления МУ МВД «Братское» возбуждено уголовное дело. За совершение противоправного деяния такой категории наступает ответственность в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В суд направлено ходатайство об аресте подозреваемой.
Полиция Иркутской области напоминает гражданам о том, что на территории региона проводится общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках указанных мероприятий любой гражданин может обратиться по телефону доверия — 8−800−3500−095 либо телефон доверия ГУ МВД России по Иркутской области