СМИ: станцию метро в Лондоне эвакуировали после сообщений о подозрительном предмете

Движение поездов, а также автобусное сообщение по направлению к станции также временно прекращено.

Теракт в Лондоне унес жизни пяти человек

Ранее сообщалось, что число погибших в результате теракта в центре Лондона возросло до пяти человек.

Днем 22 марта автомобиль въехал в толпу на Вестминстерском мосту в Лондоне. Полицейский получил ножевое ранение на территории британского парламента, нападавший был застрелен. Позже полицейский скончался.

Полиция Великобритании расценивает инцидент с нападением у здания парламента как теракт.