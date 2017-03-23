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05:10 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ: станцию метро в Лондоне эвакуировали после сообщений о подозрительном предмете

Станцию лондонской подземки Северный Гринвич эвакуировали после сообщений о подозрительном предмете, передает Daily Star.

Источник: Reuters

Движение поездов, а также автобусное сообщение по направлению к станции также временно прекращено.

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Теракт в Лондоне унес жизни пяти человек

Ранее сообщалось, что число погибших в результате теракта в центре Лондона возросло до пяти человек.

Днем 22 марта автомобиль въехал в толпу на Вестминстерском мосту в Лондоне. Полицейский получил ножевое ранение на территории британского парламента, нападавший был застрелен. Позже полицейский скончался.

Полиция Великобритании расценивает инцидент с нападением у здания парламента как теракт.

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