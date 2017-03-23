СМИ: станцию метро в Лондоне эвакуировали после сообщений о подозрительном предмете
Станцию лондонской подземки Северный Гринвич эвакуировали после сообщений о подозрительном предмете, передает Daily Star.
Станцию лондонской подземки Северный Гринвич эвакуировали после сообщений о подозрительном предмете, передает Daily Star.
Движение поездов, а также автобусное сообщение по направлению к станции также временно прекращено.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате теракта в центре Лондона возросло до пяти человек.
Днем 22 марта автомобиль въехал в толпу на Вестминстерском мосту в Лондоне. Полицейский получил ножевое ранение на территории британского парламента, нападавший был застрелен. Позже полицейский скончался.
Полиция Великобритании расценивает инцидент с нападением у здания парламента как теракт.