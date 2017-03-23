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04:52 (мск), источник: Губерния онлайн

Тигр вновь задрал собаку в поселке Кутузовка Хабаровского края

Отловить хищника охотоведы пытаются уже вторую неделю.

Источник: Reuters

Тигр в очередной раз объявился в поселке Кутузовка района имени Лазо. Жертвой дикого зверя стала сторожевая собака, сообщает портал «Губерния».

Напомним, двое хищников — тигрица с полуторагодовалым тигренком — обосновались вблизи поселка в начале этого месяца. Специалисты отмечали, что тигрица, возможно, учит детеныша охотиться, так как сама она на домашних животных не нападает. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования дала разрешение на отлов тигриного семейства, но поймать его до сих пор не удалось.

«Никто их пока не поймал. В ночь на среду тигр пришел опять — вообще фантастика: он прямо по двору ходил, собаку съел и нагадил», — рассказала местная жительница Татьяна Даниленко.

После очередного визита полосатого хищника в Кутузовку вновь выехали специалисты Минприроды края.

«Это один и тот же тигр, мы предполагаем. Пока его не отловили, действия те же самые будут предприниматься. У нас стоят ловушки на тигра, сидим в ожидании. Осложняет ситуацию то, что многие собаки у местного населения не привязаны, бегают [по поселку]: хозяева собак на ночь выпускают — тигр их потихоньку ловит. Бывает, что тигрица заходит во двор и снимает собаку с цепи. Сейчас будем ее ловить», — прокомментировал начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Хабаровского края Юрий Колпак.

Ранее глава Бичевского сельского поселения Ирина Самодурова рассказала, что из-за угрозы нападения диких зверей в поселке ввели определенные правила. В частности, жителям Кутузовки не рекомендовалось отпускать на улицу собак, а детей в школу и обратно возили на транспорте. Однако сейчас, как утверждает сельчанка Татьяна Даниленко, дети свободно гуляют по поселку.

«Вечером пройдите по деревне — и увидите: ребятишки шагают, как чипсы для тигра. Никакой охраны, никто никого [в школу и обратно] не возит», — отметила собеседница.

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