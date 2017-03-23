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07:43 (мск), источник: Om1.ru

Возле омской больницы лежат мертвые собаки — ФОТО

В окно медучреждения омичка увидела три трупа собак. Горожане заметили, что животные вполне могут быть не мертвыми, а спящими.

Жуткий вид из окна наблюдают посетители одной из больницы Омска.

Пациентка городской клинической больницы № 11, расположенной на улице Нахимова, заметила на территории медучреждения трупы собак. Фотографии девушка опубликовала анонимно в паблике «Омск ВК».

На изображениях видно, что в сухой прошлогодней траве, с которой уже сошел снег, лежит несколько тел животных — судя по всему, три. Фотографии были сделаны вчера, 22 марта, из помещений, расположенных на первом этаже медучреждения.

Не все омичи, увидевшие грустные снимки, пожелали поверить, что собаки действительно мертвые. Некоторые утешают себя и остальных пользователей сети, что животные просто греются на солнышке и спят. Местные жители уверяют, что в этом месте постоянно гуляют собаки — они могли просто пригреться на весеннем солнце.

Однако, нашлось немало и тех, кто придерживается менее оптимистичной версии. Горожане отмечают, что на территориях больниц часто раскладывают отраву для собак, причем в больших количествах, не оставляя шансов на поправку животных. Жители города отметили, что нужно обратиться в «Спецавтохозяйство» для утилизации трупов.

Отметим, в последние месяцы отлов животных ответственной службой усилился. Поступает все больше жалоб на бездомных собак, бродящих по улицам.

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