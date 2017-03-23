Водитель Honda провалился в яму в Новосибирске: сломан бампер и дверь машины
Водитель Honda повалился в яму передним колесом, в результате чего у машины отвалился бампер и погнулась левая дверь, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».
Водитель Honda повалился в яму передним колесом, в результате чего у машины отвалился бампер и погнулась левая дверь, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».
Водитель Honda провалился в яму в Новосибирске, сломан бампер и дверь машины, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».
Днем 22 марта в Первомайском районе в частном секторе на улице Шилкинской посреди дороги
Водитель на автомобиле Honda повалился в яму передним колесом, в результате чего у машины отвалился бампер и погнулась левая дверь. «Будьте внимательны на этом участке дороги, предупредите своих родных и близких», — говорится в сообщении.