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07:41 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Водитель Honda провалился в яму в Новосибирске: сломан бампер и дверь машины

Водитель Honda повалился в яму передним колесом, в результате чего у машины отвалился бампер и погнулась левая дверь, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».

Водитель Honda провалился в яму в Новосибирске, сломан бампер и дверь машины, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».

Днем 22 марта в Первомайском районе в частном секторе на улице Шилкинской посреди дороги кто-то выкопал яму внушительных размеров, рассказали очевидцы. Рядом с ямой не было никаких предупреждающих знаков.

Водитель на автомобиле Honda повалился в яму передним колесом, в результате чего у машины отвалился бампер и погнулась левая дверь. «Будьте внимательны на этом участке дороги, предупредите своих родных и близких», — говорится в сообщении.

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