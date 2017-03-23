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07:14 (мск), источник: Newtimes.kz

Россиянин осужден за попытку продать в Казахстан танк

Житель Москвы пытался продать танк в Казахстан за 230 тыс евро. Как сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ, танк был музейным экспонатом. Подсудимый купил его в Латвии за 20 тысяч евро и на поезде переправил в Россию, оформив как предмет исторического коллекционирования, передает patrul.kz.

Источник: Newtimes.kz

По данным ФСБ, после этого москвич договорился продать танк в Казахстан за 230 тысяч евро, но на этот раз не стал оформлять документы на вывоз из России культурной ценности, так как не желал платить крупную пошлину.

Танк был отправлен в Казахстан железной дорогой, но до покупателя не доехал, так как во время таможенного контроля его заметили пограничники. Владелец танка был задержан, против него возбудили дело о попытке контрабанды культурных ценностей.

По итогам рассмотрения дела суд приговорил обвиняемого к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Сам танк, так и не доехавший до Казахстана, изъят и передан властям России. Танк Т-34 считается одним из наиболее узнаваемых советских танков. Его вариант Т-34−85, который обвиняемый пытался продать в Казахстан, был принят на вооружение в 1944 году и стал последней модификацией этого боевой машины.

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