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05:41 (мск), источник: Newslab.ru

На Киренского на переходе сбили двух школьниц

Старшую из них пришлось госпитализировать, младшей назначили лечение и отпустили домой.

На ул. Академика Киренского в Красноярске молодой водитель «Жигулей» сбили двух девочек-пешеходов. Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, ДТП произошло вечером 22 марта.

21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 наехал на двух девочек 12 и 15 лет, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. При этом пока не уставлено, на какой сигнал светофора двигались автомобилист и девочки. Старшую из них пришлось госпитализировать, младшей назначили лечение и отпустили домой.

Как рассказал очевидец ДТП, некоторое время сбитые девочки лежали на проезжей части и машинам приходилось объезжать их. Однако он отметил, что им активно помогали другие очевидцы: около 20 человек.

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