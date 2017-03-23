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05:55 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пассажирка маршрутки погибла при столкновении с микрогрузовиком под Иркутском

Еще четверо пострадали.

Источник: IrkutskMedia.ru

Столкновение маршрутного автобуса Istana и микрогрузовика Toyota Hiace произошло в поселке Хомутово Иркутского района сегодня утром, 23 марта. В результате случившегося погибла пассажирка маршрутки. Еще четверо человек, находившихся в микроавтобусе, получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

По предварительной информации, водитель маршрутного автобуса Istana проигнорировал запрещающий красный сигнал светофора, выехал на перекресток и совершил боковое столкновение с машинами Toyota Probox и Volkswagen Polo.

«Микроавтобус выбросило на полосу встречного движения, где он врезался в стоящий на перекрестке микрогрузовик Hiace. В результате чего одна из пассажирок маршрутки скончалась, еще четверо получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас сотрудники полиции регулируют движение в районе автокатастрофы, опрашивают свидетелей и очевидцев, выясняют все детали произошедшего.

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