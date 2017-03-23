Директора компании осудили за кражу керамической плитки у своей фирмы
Он присвоил продукцию компании, чтобы сделать в своей квартире ремонт.
Он присвоил продукцию компании, чтобы сделать в своей квартире ремонт.
Директора общества с ограниченной ответственностью осудили за присвоение имущества компании, которой он руководил, сообщили в краевой прокуратуре.
Глава предприятия давал указания свои подчинённым выписывать документы и доставлять себе домой керамическую плитку. Он использовал её для ремонта. В общей сложности, он присвоил продукцию компании на сумму более 59 тыс. рублей.
Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 200 тыс. рублей и обязал выплатить стоимость плитки.