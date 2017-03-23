Новосибирец уснул в арендованном авто и протаранил ограждение на Большевистской (фото)

Житель Новосибирска уснул в арендованном авто и врезался в ограждение, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».

Водитель седана Nissan Almera двигался ночью 23 марта по улице Большевистской в сторону Первомайского района. У дома № 101 он врезался в бетонный блок, установленный рядом с обочиной в связи с проведением ремонтных работ на данном участке.

«От удара автомобиль получил серьёзные повреждения и перевернулся на бок. Позже его поставили на колёса остановившиеся очевидцы. Не пристёгнутого водителя спасли подушки безопасности от тяжёлых травм», — говорится в сообщении.

Помощь мужчине оказали врачи проезжавшей мимо «скорой помощи». Водитель признался, что уснул за рулем от усталости, а «Ниссан» он взял в аренду вчера.