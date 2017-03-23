Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Как неправильный прикус портит вашу жизнь
Преподавателя уволили после показа студентам фильма о Медведеве
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
Любимая дочь Трампа стала самой влиятельной женщиной в СШАИстория дочери - главной звезды Дональда Трампа, которая получила кабинет в Белом доме
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
СМИ: пышногрудая медсестра-азиатка прославилась в Сети за 1 день
«Отремонтированные» Украиной МиГи не взлетают в ЕС
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Я человек с ДЦП: реальная история 34-летней Елены
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
16Неслабый пол
9В мире зацвела сакура
1185-летие Наины Ельциной
09:11 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец уснул в арендованном авто и протаранил ограждение на Большевистской (фото)

Водитель седана Nissan Almera двигался ночью 23 марта по улице Большевистской и врезался в бетонный блок, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».

Житель Новосибирска уснул в арендованном авто и врезался в ограждение, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».

Водитель седана Nissan Almera двигался ночью 23 марта по улице Большевистской в сторону Первомайского района. У дома № 101 он врезался в бетонный блок, установленный рядом с обочиной в связи с проведением ремонтных работ на данном участке.

«От удара автомобиль получил серьёзные повреждения и перевернулся на бок. Позже его поставили на колёса остановившиеся очевидцы. Не пристёгнутого водителя спасли подушки безопасности от тяжёлых травм», — говорится в сообщении.

Помощь мужчине оказали врачи проезжавшей мимо «скорой помощи». Водитель признался, что уснул за рулем от усталости, а «Ниссан» он взял в аренду вчера.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В воскресенье в Новосибирск из Казахстана вернется попавший в рабство физик-ядерщик
CNN узнал о координации помощников Трампа с РФ против Клинтон
Генсек НАТО Столтенберг заявил о важности диалога с Россией
Взрыв боеприпасов произошел на складе в Харьковской области
Ткачев: Россия может прекратить сельхозпоставки в Турцию
Большинство россиян высказались против монархии в России
Площадь ледяного покрова морей Антарктики рекордно сократилась
Число погибших в лондонском теракте возросло до пяти
Спорт
Сборная Германии обыграла Англию в товарищеском матче Лукас Подольски попрощался со сборной Германии так, как и должен был: блестящий гол ветерана принес немцам победу над национальной командой Англии
Авто
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом В цехе окраски Ульяновского автозавода проведена модернизация окрасочных роботов, которые теперь наносят краску электростатическим методом
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2» Певица и актриса присоединится к Ольге Бузовой и Ксении Бородиной
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь