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06:22 (мск), источник: Newslab.ru

Пропавшую школьницу нашли в «Планете»

14-летнюю школьницу из Новосибирска, которая сбежала из дома еще в середине февраля, вчера обнаружили в красноярском ТРЦ «Планета».

Об этом сообщили волонтеры группы «Поиск пропавших детей — Красноярск».

Напомним, девочка-подросток 15 февраля ушла из дома в Новосибирске, сказав родителям, что идет в школу. Однако там она не появилась, а ее телефон почти сразу стал недоступен. Родные выяснили, что девочка находится в Красноярске. Здесь она представлялась другим именем.

Накануне информация о розыске подростка была распространена в соцсети и СМИ. В тот же день вечером волонтеры нашли похожую девушку в ТРЦ «Планета». Они сфотографировали ее, отправили снимок сестре пропавшей, и та подтвердила, что это действительно ее родственница. После этого волонтеры вызвали полицейских, которые и задержали девушку.

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