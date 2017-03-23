Пропавшую школьницу нашли в «Планете»
14-летнюю школьницу из Новосибирска, которая сбежала из дома еще в середине февраля, вчера обнаружили в красноярском ТРЦ «Планета».
14-летнюю школьницу из Новосибирска, которая сбежала из дома еще в середине февраля, вчера обнаружили в красноярском ТРЦ «Планета».
Об этом сообщили волонтеры группы «Поиск пропавших детей — Красноярск».
Напомним,
Накануне информация о розыске подростка была распространена в соцсети и СМИ. В тот же день вечером волонтеры нашли похожую девушку в ТРЦ «Планета». Они сфотографировали ее, отправили снимок сестре пропавшей, и та подтвердила, что это действительно ее родственница. После этого волонтеры вызвали полицейских, которые и задержали девушку.