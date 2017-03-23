Очевидцы опубликовали фото смертельного ДТП с маршруткой в Хомутово

Очевидцы опубликовали фотографии с места дорожной трагедии в Хомутово. Снимки появились в одной из групп про аварии в соцсети.

На фото можно увидеть детали автокатастрофы в Иркутском районе.

Напомним, что утром 23 марта на одном из перекрестков в Хомутово столкнулись 4 автомобиля. В результате аварии погибла пассажирка маршрутки, еще четверо пострадали.