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06:31 (мск), источник: Губерния онлайн

Второе заседание по делу живодерок состоится завтра в Хабаровске

Процесс пройдет в закрытом режиме.

Источник: Губерния онлайн

В Индустриальном суде Хабаровска пройдет очередное слушание по делу Алены С. и Алины О, обвиняемых в жестоком обращении с животными и других преступлениях. На заседании продолжится исследование собранных обвинением доказательств и опрос потерпевших, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что девушки обвиняются в убийстве не менее 15 собак и кошек, а также в издевательствах над человеком, разбое и оскорблении чувств верующих.

Накануне процесса своими впечатлениями от первого заседания поделился адвокат одной из потерпевших Яков Пушкарев.

«На завтрашнем судебном заседании продолжится исследование доказательств, будут допрашивать потерпевшего, которого в суд доставит гособвинение. От прошлого заседания осталась тяжелое впечатление. Когда зачитывали обвинение, упомянули, как кого из животных убили — это даже для меня было тяжеловато воспринимать. Адвокаты [девушек] защищают их изо всех сил», — рассказал Яков Пушкарев.

Начало слушаний назначено на 14:30.

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