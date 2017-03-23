Второе заседание по делу живодерок состоится завтра в Хабаровске

В Индустриальном суде Хабаровска пройдет очередное слушание по делу Алены С. и Алины О, обвиняемых в жестоком обращении с животными и других преступлениях. На заседании продолжится исследование собранных обвинением доказательств и опрос потерпевших, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что девушки обвиняются в убийстве не менее 15 собак и кошек, а также в издевательствах над человеком, разбое и оскорблении чувств верующих.

Накануне процесса своими впечатлениями от первого заседания поделился адвокат одной из потерпевших Яков Пушкарев.

«На завтрашнем судебном заседании продолжится исследование доказательств, будут допрашивать потерпевшего, которого в суд доставит гособвинение. От прошлого заседания осталась тяжелое впечатление. Когда зачитывали обвинение, упомянули, как кого из животных убили — это даже для меня было тяжеловато воспринимать. Адвокаты [девушек] защищают их изо всех сил», — рассказал Яков Пушкарев.

Начало слушаний назначено на 14:30.